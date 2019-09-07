Тегеран, , 17:20 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Дакке на заседании Ассоциации регионального сотрудничества стран Индийского океана (АРСИО), заявил, что регион Индийского океана нуждается в стабильности, которой можно достичь лишь при помощи согласованных действий прибрежных государств. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что региональную безопасность невозможно купить извне, так как присутствие военных баз третьих стран в регионе является дестабилизирующим фактором в международных делах. Он также назвал нелегальную торговлю оружием и наркотиками, экстремизм и экономический терроризм со стороны отдельных государств основными угрозами региона и мира.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул готовность Ирана развивать многостороннее сотрудничество со странами АРСИО в том числе для решения региональных проблем.