Нью-Дели, , 17:41 — REGNUM Правящая партия Индии «Бхаратия Джаната Парти» (БДП), возглавляемая премьер-министром страны Нарендрой Моди, 6 сентября начала переговоры с представителями партии «Шив Сена», своим идеологическим соратником и одновременно конкурентом на выборах в заксобрание штата Махараштра. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Председатель БДП в Махараштре Чандракант Патил и его партийный соратник Гириш Махаджан (оба партийных деятеля также входят в правительство штата) ведут переговоры с лидером ультраправой партией «Шив Сена» Субхашем Десаи о возможностях раздела мест в заксобрании штата Махараштра при успешном исходе выборов в заксобрание штата и сохранении полученных в 2014 году 288 мест, приобретённых «шафрановыми» партиями в альянсе.

По имеющейся информации, БДП будет настаивать на сохранении 288 мест, полученных в 2014 году, и передаче какого-то количества мест менее крупным союзным партиям, оставшееся количество мест в заксобрании должно быть поделено поровну между БДП и «Шив Сеной». Руководство «Шив Сены» же, как ожидается будет настаивать на сохранении 144 мест в заксобрании при любом исходе выборов.