Нью-Дели, , 16:30 — REGNUM После организации Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, Россия выступила с предложением проведения разработки подводных плавательных аппаратов совместно с Индией. Ожидается, что для этих целей будет подписано соответствующее межправительственное соглашение.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», инициатива Российской Федерации включает полный доступ к оборонным технологиям и правам интеллектуальной собственности при разработке подлодок, необходимых для военно-морского флота Индии.

Напомним, что министерство обороны Индии в рамках Проекта 751 объявило тендер на производство шести передовых подводных плавательных аппаратов на дизельном топливе. Российская Федерация модифицировала подводную лодку «Амур 1650» для того, чтобы она соответствовала требованиям заказчика. Конкурентами России в борьбе за право реализации проекта являются Франция, Германия и Швеция.