Нью-Дели, , 17:58 — REGNUM На официальном аккаунте главы управления Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэлс в социальной сети Twitter было опубликовано заявление о том, что США выступают в поддержку реформы антитеррористического законодательства в Индии. В нем также было отмечено, что данная инициатива индийского правительства будет способствовать укреплению индо-американского взаимодействия в деле борьбы с распространением террористической угрозы.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», в соответствии с новым антитеррористическим законом Индии, получившим одобрение в парламенте 5 августа, будут устанавливаться не только организации, вовлеченные в террористическую деятельность, но и отдельные лица к ней причастные. Включение лица в список террористов позволит правительству наложить на такое лицо запрет на передвижение внутри и за пределы страны, а также экспроприировать его собственность.

Напомним, что 5 сентября в новый список лиц, занимающихся террористической деятельностью, вошли Глава пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» Масуд Азхар, лидер «Лакшар-е-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиз Саид и его заместитель Заки-ур-Рехман, а также организатор терактов в Мумбаи в 1993 году Дауд Ибрагим.