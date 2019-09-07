Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM Правительство США неоднократно выражало свою обеспокоенность в связи с напряженностью, возникшей между Индией и Пакистаном после отмены 370 статьи конституции Индии и упразднения особого статуса штата Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар).

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус в беседе с журналистами заявила, что Соединенные Штаты испытывают беспокойство в связи с сообщениями об ущемлении прав человека в Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар). Особенно она выделила блокирование интернета и мобильной связи в отдельных регионах штата.

Морган Ортагус также обозначила, что Соединенный Штаты выступают с призывом к Индии и Пакистану урегулировать разногласия политическим путем. Кроме того, официальный представитель государственного департамента указала на необходимость привлечения местного руководства к политическому процессу.