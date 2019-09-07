Каракас, , 16:27 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика в ходе военных учений намерена разместить систему противовоздушной обороны на границе с Колумбией. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Вчера я объявил оранжевый уровень тревоги для всех войск Вооружённых сил… для защиты суверенитета и мира Венесуэлы, и войска уже развёртываются. Теперь мы развернём ракетную систему противовоздушной защиты с 10 по 28 сентября», — сообщил политик. Ранее Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе собирался послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.

Также сообщалось, что власти Венесуэлы намерены предоставить ООН убедительные доказательства оказания Колумбией помощи террористам.