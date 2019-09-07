Каракас, , 16:57 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал власти США лицемерами. Об этом сообщает венесуэльский канал Telesur.

Таким образом он отреагировал на решение Белого Дома выделить 120 млн долларов для находящихся в Колумбии граждан Венесуэлы. Согласно сообщению Государственного департамента, речь идёт о «гуманитарной помощи перемещённым лицам».

«Лицемеры! Власти США крадут венесуэльские активы стоимостью в миллиарды долларов, другие миллиарды блокируют в международных банках, игнорируют план ООН по предоставлению гуманитарной помощи и делают вид, что могут заставить людей поверить в свою заботу о венесуэльцах», — написал дипломат, прикрепив к посту ссылку на заявление американского ведомства.