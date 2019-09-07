Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 13:55 — REGNUM Комиссар полиции индийского Джамму и Кашмира Дилбаг Сингх заявил, что Пакистан использует социальные сети для дестабилизации ситуации в регионе и поддержки терроризма. Об этом 6 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дилбаг Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Основной угрозой безопасности в Джамму и Кашмире остается деятельности пакистанских спецслужб по рекрутированию и радикализации кашмирской молодежи». По словам комиссара местной полиции, для этих целей Исламабад использует социальные сети. Дилбаг Сингх также добавил, что полиция и силы безопасности Джамму и Кашмира ведут круглосуточное наблюдение за террористической активностью как на индийской территории, так и в приграничных районах Пакистана.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявила о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции данного региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке. Впоследствии индийская разведка сообщила о действиях Исламабада по усилению террористических группировок на границе с Индией, а также о намерении пакистанского руководства переправить в Джамму и Кашмир афганских боевиков.