Москва, , 13:23 — REGNUM Народный артист РФ, основатель и руководитель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий считает хамскими и недостойными нападки блогера Алексея Навального на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя реакцию Навального на информации о совершённом на Памфилову нападении.

Ранее Навальный высмеял в своём «Твиттере» сообщения о нападении на Памфилову, предположив, что оно является фикцией. «Очень смешно, что всякие мурзилоидные ТГ-каналы сначала форсили историю о том, как Памфилову били электрошоком, а она отбивалась и теряя сознание кричала «ЦИКовские не сдаются». А потом выяснилось, что электрошокер не был включен. А завтра будет ясно, что ничего вообще не было», — в частности, написал он.

Турецкий считает, что Навальный фактически принимает «за должное рукоприкладство и незаконное вторжение». «Меня удивляет одно — с каких пор стало модно хамить женщинам? Высмеивать? Ещё и при таких обстоятельствах», — сказал собеседник агентства.

«Видимо, пока я активно гастролировал, упустил новый тренд от господина Навального. Только вот совсем недавно, помнится, была другая история — как мужественный и смелый Алексей невероятно пострадал от зелёнки… Хочется на это все сказать одно: «Соберись, ведь ты мужик же!» — заявил Михаил Турецкий.

Хамские выпады Навального в адрес Памфиловой вызвали осуждения со стороны целого ряда общественных деятелей, политологов и блогеров. «Стоп, Алексей Анатольевич, на женщину напали, это не смешно», — отметил, например, писатель и журналист Сергей Минаев.

«Когда Алексей Навальный сидел в спецприемнике, и у него обнаружилась крапивница, никто из представителей власти и его политических оппонентов не высказывал никакого злорадства. Напротив, все отнеслись к Алексею с сочувствием. Однако сам Алексей сочувствовать, увы, не умеет. К сожалению, это общая проблема наших оппозиционеров: только они у нас бедные, только их можно жалеть», — заявил изданию «Ридус» член СПЧ Александр Брод.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России передала уголовное дело о нападении на Памфилову в ведение Следственного комитета. Ночью 6 сентября неизвестный в маске проник в дом главы ЦИК в Подмосковье и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.