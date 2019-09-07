Москва, 7 сентября 2019, 13:23 — REGNUM Народный артист РФ, основатель и руководитель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий считает хамскими и недостойными нападки блогера Алексея Навального на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя реакцию Навального на информации о совершённом на Памфилову нападении.
Турецкий считает, что Навальный фактически принимает «за должное рукоприкладство и незаконное вторжение». «Меня удивляет одно — с каких пор стало модно хамить женщинам? Высмеивать? Ещё и при таких обстоятельствах», — сказал собеседник агентства.
Хамские выпады Навального в адрес Памфиловой вызвали осуждения со стороны целого ряда общественных деятелей, политологов и блогеров. «Стоп, Алексей Анатольевич, на женщину напали, это не смешно», — отметил, например, писатель и журналист Сергей Минаев.
«Когда Алексей Навальный сидел в спецприемнике, и у него обнаружилась крапивница, никто из представителей власти и его политических оппонентов не высказывал никакого злорадства. Напротив, все отнеслись к Алексею с сочувствием. Однако сам Алексей сочувствовать, увы, не умеет. К сожалению, это общая проблема наших оппозиционеров: только они у нас бедные, только их можно жалеть», — заявил изданию «Ридус» член СПЧ Александр Брод.
Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России передала уголовное дело о нападении на Памфилову в ведение Следственного комитета. Ночью 6 сентября неизвестный в маске проник в дом главы ЦИК в Подмосковье и неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.