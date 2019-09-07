Москва, , 13:22 — REGNUM Адвокаты не располагают полными списками обмениваемых лиц в рамках соглашения между Россией и Украиной. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил журналистам адвокат украинских военных моряков Сергей Бадамшин.

Напомним, что обмен проходит по формуле «35 на 35». Президент России помиловал 11 граждан Украины, осужденных в РФ, в том числе режиссера-террориста Олега Сенцова. также были отпущен 24 украинских военных моряка и сотрудника СБУ, которые в ноябре 2018 года пытались прорваться через российский Керченский пролив в Азовское море.

Киев также предоставляет 35 человек на обмен, но из них только 12 являются гражданами Украины. Остальнве это граждане других стран, в том числе народных республик Донбасса.