Исламабад, , 16:51 — REGNUM 6 сентября глава оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехаман заявил, что оппозиционная партия «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» поддержит его во время «Марша свободы» на Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая перед исполнительным комитетом своей партии, Фазлур Рехман заявил, что уже сформированы шесть групп, которые двинутся маршем на Исламабад 18 сентября, чтобы свергнуть правительство. По словам Рехмана, он ожидает, что другие оппозиционные партии также выступят на его стороне. Он также отметил, что ни он, ни другие организаторы «Марша свободы» не боятся ареста.

«Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» предпринимает усилия, чтобы объединить оппозицию против правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). Оппозиционеры настаивают на проведении повторных выборов, так как результаты выборов 25 июля 2018 года, по их мнению, были подтасованы.