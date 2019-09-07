Исламабад, , 15:44 — REGNUM 6 сентября начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва поклялся сражаться за права кашмирцев «до последнего вздоха, солдата и патрона».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава пакистанских военных выступил на главной церемонии в Главном штабе в Равалпинди (провинция Панджаб), посвященной Дню обороны. В своей речи генерал заявил, что «Пакистан не полон без Кашмира». С другой стороны, он отметил, что Исламабад всегда стоял за решение проблемы путем переговоров ради поддержания региональной безопасности.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.