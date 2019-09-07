Париж, 7 сентября 2019, 14:05 — REGNUM Первым шагом Франции для улучшения отношений с Россией станет снятие антироссийских санкций. Об этом 7 сентября в эфире радиостанции France Info заявил французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.
«Первым шагом в улучшении отношений с РФ должна стать отмена санкций. Это должно стать началом», — сказал Мариани.
Также французский депутат высказался в поддержку заявления президента Франции Эммануэля Макрона, ранее заявившего о необходимости переосмысления отношений с Россией, и отметил, что теперь он ждёт от французских властей определённых действий.
Отметим, ранее, 27 августа, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без участия России невозможно выстроить новую архитектуру европейской безопасности.