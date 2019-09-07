Найроби, , 13:39 — REGNUM Международный Суд Организации Объединенных Наций удовлетворил просьбу Кении отложить начало слушания по территориальному спору с Сомали менее чем за неделю до его начала. Канцелярия генерального прокурора Кении сообщила, что теперь слушания начнутся 4 ноября 2019 года, а не 9 сентября, как планировалось ранее. Кения просила отложить рассмотрение спора на год, поскольку ей необходимо набрать новую команду специалистов для защиты своей позиции в суде. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Сомали и Кения претендуют на владение территорией, площадью почти в 150 000 квадратных километров (57 915 квадратных миль) у побережья Индийского океана, которая, как предполагается, богата залежами нефти и газа. В 2014 году власти Сомали обратились в Международный Суд ООН, чтобы оспорить соглашение 2009 года, которое установило не устраивающую ее морскую границу.

«У нас есть веские аргументы, которые позволят нам получить контроль над территорией у побережья нашей страны», — заявил министр иностранных дел Сомали Ахмед Иссе Авад в интервью СМИ еще до того, как Международный Суд отложил слушание. Он добавил, что предыдущие переговоры Сомали и Кении по урегулированию этого вопроса не дали результатов.

Совет мира и безопасности Африканского союза планирует отправить посредника, который поможет Сомали и Кении найти «дружеское и мирное решение путем консультаций, задействовав соответствующие региональные механизмы примирения». Согласно заявлению Афросоюза, Кения и Сомали должны воздерживаться от любых действий, которые могут угрожать существующему между ними добрососедству.