Аддис-Абеба, , 13:43 — REGNUM Министр труда и социальных вопросов Эфиопии Эргоге Тесфае провел переговоры с заместителем представителя Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Эфиопии Винсентом Квеси, которые занимается вопросами беженцев. Министр заявил, что Эфиопия активно работает над решением проблемы беженцев в Эфиопии, и «такая дискуссия укрепляет приверженность правительства Эфиопии необходимости решить данную проблему как можно быстрее». Он добавил, что Эфиопия имеет долгую историю приема и размещения беженцев на своей территории и «они не просто беженцы, так как у нас их считают гостями». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Представитель УВКПЧ Винсент Квеси высоко оценил старания Эфиопии и заявил, что главная цель УВКБ в Эфиопии заключается в предоставлении международной защиты и материальной помощи главным образом суданским, эритрейским и сомалийским беженцам. Его цель также заключается в оказании поддержки эфиопскому правительству в работе по предоставлению гуманитарной помощи. Также ООН помогает властям страны восстанавливать инфраструктуру и поддерживать чистоту окружающей среды в лагерях беженцев и вокруг них. Он поблагодарил правительство Эфиопии за то, как много оно делает для беженцев.

Стороны подписали соглашение, которые предусматривает работу в тесном контакте с целью реабилитировать беженцев внутри страны и приезжающих в Эфиопию с Ближнего Востока репатриантов. Также, по соглашению, ООН берет на себя задачу назначить технических экспертов для составления дорожной карты по реализации плана совместной работы.