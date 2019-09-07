Подгорица, , 16:46 — REGNUM Председатель Комитета по международным отношениям и миграции Черногории Андрей Николич, заявил, что у ЕС (Европейского союза) должна быть более четкая политика в отношении Западных Балкан, которая будет продолжать распространять европейские ценности. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Андрей Николич также отметил, что Черногория ожидает, что предстоящее в октябре заседание Европейского совета станет хорошим сигналом открытия финальной стадии переговоров Европейского союза с Черногорией.

«Суть нашего обращения к коллегам-парламентариям из стран-членов ЕС заключается в том, что интеграция должна быть под общей ответственностью как стран-кандидатов, так и стран-членов», — добавил Николич.