Сараево, , 15:28 — REGNUM Хорватский представитель и глава президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Желько Комшич и представитель бошняков и член президиума БиГ Шефик Джаферович отказались встретиться с Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Об этом сообщает боснийское информационное агентство Радио и телевидение Республики Сербской.

Хан пригласил членов президиума обсудить ход выполнения Соглашения о формировании правительства БиГ. Речь идет о создании всеобщего для государства Совета Министров, предложенного сербским представителем и членом президиума БиГ Милорадом Додиком. Тогда Джаферович и Комшич выставили условие, согласно которому, Совет будет сформирован, если сербский представитель даст разрешение на одобрение годовой национальной программы по сотрудничеству БиГ с НАТО (Североатлантическим Альянсом), от чего Додик отказывается.

Хорватский и боснийский представители отказались встречаться с Ханом, заявив, что переговоры ничего не изменят. Они выразили надежду, что Хану удастся убедить Додика пойти на компромиссное решение.

Представители Европейского союза в БиГ утверждают, что программа по сотрудничеству с НАТО не должна быть предварительным условием формирования Совета министров БиГ, с чем также согласна и Российская Федерация.

Ранее комиссар Хан направил в президиум предложение о решении данной проблемы, с которым Комшич и Джаферович не согласились.