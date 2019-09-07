Загреб, , 13:38 — REGNUM Министр труда Хорватии Йосип Аладрович объявил о введении национальной пенсии в республике через два года. Речь идет о пенсии, которую получают лица старше 65 лет, никогда не работавшие или имеющие трудовой стаж менее 15 лет (минимум для получения пенсии). Об этом сообщает хорватский информационный портал Индекс.

Согласно прогнозам министерства, более 50 000 пожилых людей будет получать национальную пенсию. Предполагалось, что в 2021 году в Хорватии будет проживать около 53 000 граждан, возрастом более 65 лет, без доходов. В связи с чем правительство приняло решение об утверждении национальной пенсии. Средняя пенсия в республике равна 2500 кун, что составляет около 337 евро.

Согласно объявлению министерства труда Хорватии, национальная пенсия будет ниже минимальной, которая сейчас составляет 970 кун, или около 131 евро.