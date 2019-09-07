Белград, , 13:58 — REGNUM Лидер «Двери српске» (сербское консервативное и антиглобалистическое политическое движение) Бошко Обрадович заявил, что решение о бойкоте парламентских выборов в Сербии весной 2020 года — это вынужденная мера. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Обрадович подчеркнул, что цель «Союза за Сербию» (сербский политический альянс оппозиционных партий) состоит в том, чтобы создать нормальные условия для проведения выборов, по крайней мере, за шесть месяцев до их начала.

По его словам, так как руководство страны условия менять не хочет, и СМИ не доступны оппозиции для проведения предвыборной гонки в том объеме, как у правящей партии СНС (Сербской прогрессивной партии), движение вынуждено принять решение о бойкоте в качестве протеста.