Белград, , 14:52 — REGNUM Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что косовские власти в преддверии своих парламентских выборов активно занимаются поиском сербов, которые на практике представляли бы интересы не своего народа, а Приштины. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Джурич подчеркнул, что единственная группа, которая действительно должна представлять интересы косовский сербов — это Сербский список (политическая группа сербской общины в Косово).

Глава канцелярии Косово также добавил, что постоянные нападения албанцев на сербов — это результат «экстремистских и шовинистических настроений в обществе» которые поддерживают местные лидеры, с целью получения как можно большего количества голосов на выборах.