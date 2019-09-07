Москва, , 12:53 — REGNUM Ту-204 300 специального летного отряда «Россия», на борту которого в том числе находятся обмениваемые граждане России, вошел в воздушное пространство Российской Федерации и пролетает над Брянской областью. Об этом свидетельствуют данные летных наблюдательных сервисов.

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Самолет направляется в московский аэропорт «Внуково» где уже готовится встреча. Известно, что директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Кисилев прибыл в воздушную гавань, чтобы встретить главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других обмениваемых лиц.