Копенгаген, , 20:00 — REGNUM Согласно новому соглашению между датским правительством и муниципалитетами, местные власти в Дании в 2020 году получат в совокупности на 330 млн долларов больше, чем в предыдущем. По словам министра финансов Дании Николая Ваммена, эти средства выделяются для поддержания государства всеобщего благоденствия и для реализации строительных проектов.

«Это экономическое соглашение дает муниципалитетам пространство для маневра. Однако нам нужно честно признаться, что всех проблем оно не решает. Главам местных администраций все же иногда придется делать сложный выбор и расставлять приоритеты» — отметил министр. В настоящее время муниципалитеты должны будут разработать свои собственные бюджеты на 2020 год и представить их для одобрения министерству финансов Дании — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Данное соглашение уже встретило критику со стороны одного из глав муниципалитетов и высокопоставленного чиновника Союза датских городов Микаэля Зиглера. «Я впервые за 10 лет воздержался от голосования по поводу этого экономического соглашения. Граждане после выборов будут ожидать большей поддержки со стороны государства. Для того, чтобы хотя бы сохранить уже существующую поддержку на нынешнем уровне правительству нужно выделить минимум 440 млн долларов, но эта цифра гораздо меньше» — заявил Зиглер.