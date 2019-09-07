Копенгаген, , 14:59 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр иностранных дел Йеппе Кофод и министр обороны Трине Брамсен на пресс-конференции 6 сентября заявили, что Дания расширит свое участие в военных операциях за рубежом. «Дания является той страной, которая активно берет на себя ответственность, в том числе в рамках операциях НАТО и миссий ООН, как и наши важные союзники в лице Франции и США», — отметила глава датского правительства. На пресс-конференции представители датского руководства рассказали о четырех конкретных направлениях, по которым Дания расширит свое участие — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Первым таким направлением станет увеличение численности датского контингенте в составе международной коалиции под эгидой США на Ближнем Востоке, где продолжается борьба с Исламским государством (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Премьер-министр отметила, что коалиция уже преуспела в борьбе с террористами, однако они все еще представляют угрозу. Правительство планирует направит в Сирию отделение военных хирургов. По словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, датские хирурги очень востребованы в контингентах коалиции.

Помимо этого, Дания отправит самолеты, вертолеты, а также 70 военнослужащих в африканский Сахель для содействия миссиям под эгидой ООН и Франции в борьбе с экстремизмом и для пресечения нелегального потока мигрантов.

Далее, в следующем году датский военно-морской флот планирует направить фрегат со 175 военнослужащими для сопровождения авианосца США в ходе морской операции в Ормузском Проливе.

Наконец, Дания будет способствовать повышению боеготовности сил НАТО, поскольку собирается направить в различные регионы мира дополнительный контингент в составе 500 военнослужащих. Спикеры на пресс-конференции заявили, что в октябре в Фолькетинге будет обсуждаться уже более детальный план расширения участия Дании в вышеупомянутых военных операциях.