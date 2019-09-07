Копенгаген, , 13:56 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 5 сентября встретился с главой американского посольства в Дании Карлой Сандс. В ходе встречи обсуждались возможности и способы для США укрепить свои экономические связи с Гренландией.

Позже в своем твиттере Болтон написал, что в разговоре также затрагивались такие темы, как Артика, торговля, вложение инвестиций в добычу минеральных ископаемых в Гренландии и усовершенствование аэропортов на острове — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Президент США Дональд Трамп вновь приковал к себе внимание, когда незадолго до отмены государственного визита в Данию подтвердил свою заинтересованность в приобретении острова. Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала идею главы Белого дома, назвав её «абсурдной». Впоследствии Трамп отказался от своих планов посетить Данию 2−3 сентября, поскольку, по мнению президента, глава датского правительства использовала «неприличные» слова.