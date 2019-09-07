Копенгаген, , 14:34 — REGNUM Представители датской партии Venstre выразили свою обеспокоенность тем, что правительство не вводит потолок на максимально возможное количество мигрантов из неевропейских государств, которых Дания способна принять. Еще в феврале 2018 года социал-демократы представили законопроект, центральная идея которого заключалась в ведении такого потолка. Позже и председатель социал-демократической партии Метте Фредериксен заявила, что целью этого законопроекта является «снизить число мигрантов неевропейского происхождения». Никаких инициатив, однако, не предпринимается. Министр по делам иностранцев Маттиас Тесфайе заявил, что правительство рассматривает вопросы в том порядке, каком оно считает нужным. «Мы не можем начать воплощать всю нашу политическую программу с первого же дня», — отметил министр — об этом пишет датская газета «BT» («БиТи»).

Глава ведомства вместе с тем подчеркнул, что правительство не отказывается от своего намерения ограничить число прибывающих мигрантов из неевропейских стран.

Представители партии Venstre, со своей стороны, считают, что новые власти ослабят миграционную политику до такой степени, что количество прибывающих в Данию вновь сильно возрастет.