Кабул, , 14:24 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Пактика (столица провинции — г. Шаран) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще один получил ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Гаян провинции Пактика.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было изъято значительное количество оружия, принадлежащего боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.