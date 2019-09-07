* талибами — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 15:21 — REGNUM 6 сентября официальные лица провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявили, что на территории этого региона в пригороде столицы происходят тяжелые столкновения между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», начальник полиции провинции Фарах заявил, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организовавшие нападение с трех сторон, были отбиты Национальными силами безопасности и обороны.

Он также добавил, что в результате боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Национальными силами безопасности и обороны, которым оказывалась активная поддержка со стороны Военно-воздушных сил Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 30 боевиков.

В то же время члены Совета провинции Фарах заявили, что некоторые районы пригорода столицы провинции находятся под контролем движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).