Москва, , 12:32 — REGNUM Из московского аэропорта «Внуково» вылетел украинский самолет, на борту которого находятся граждане Украине, подлежащие обмену на граждан России, ранее удерживаемых киевским режимом.

Известно, что на борту самолета находятся в том числе украинские военные моряки и сотрудники СБУ, которые в ноябре 2018 года по приказу бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко пытались прорваться на боевых кораблях через российский Керченский пролив, но были нейтрализованы российскими пограничниками. Также в этом самолете летит украинский террорист Олег Сенцов, который был осужден в России на 20 лет за подготовки терактов в Крыму.