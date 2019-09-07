Киев, , 12:28 — REGNUM Спецборт Ту-204−300 летного отряда «Россия», на борту которого находятся обмениваемые российские граждане, а также граждане народных республик Донбасса, вылетел из киевского аэропорта «Борисполь».

Известно, что на борту самолета находятся как минимум 12 граждан России, а также граждане ДНР и ЛНР, которые ранее были захваченные украинскими спецслужбами. Также на борту находится руководитель новостного портала РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, против которого на Украине было сфабриковано уголовное дое о государственной измене.