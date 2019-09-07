Киев, , 12:22 — REGNUM На борту самолета специального летного отряда «Россия», который вывозит с Украины российских граждан, подлежащих обмену на граждан Украины, находящихся в РФ, также находится Владимир Цемах — офицер армии ДНР, похищенный украинскими боевиками в городе Снежный.

Украинские власти, а с их подачи и Нидерланды считают Цемаха причастным к крушению самолёта Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года в Донбассе.

При этом нет никаких доказательств причастности Цемаха к этому делу.