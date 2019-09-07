Москва, , 12:33 — REGNUM Задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки были освобождены из-под стражи под поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом 7 сентября сообщил адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов.

«Что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой», — приводит ТАСС слова Полозова.

Кроме этого, адвокат рассказал, что украинский омбудсмен Денисова поручилась за то, что украинские моряки и дальше будут участвовать в следствии, проводимым российскими следственными органами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин сообщил, что автобус с 24 украинскими моряками покинули территорию СИЗО «Лефортово» и, вероятно, следует в аэропорт Внуково для вылета в Киев.

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