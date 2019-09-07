7 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Решение о проведении поисково-эксгумационных работ на территории советских захоронений в селе Медное (Тверская область) вызвало бурную и критическую реакцию в Польше. Такие комментаторы ругают не только Москву, но и собственные власти, заодно повторяя снова и снова старую антисоветскую и антироссийскую аргументацию. Не успокоятся никак.

Станислав Стремидловский, , 12:21 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение о проведении поисково-эксгумационных работ на территории советских захоронений в Медном (Тверская область) вызвало бурную и критическую реакцию в Польше. Поводом послужило заявление руководства Музея современной истории России.

На сайте музея говорится следующее. Межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий 26 и 27 августа провела выездное заседание в Тверской области. Делегация отправилась в Мемориальный комплекс «Медное» (филиал Музея современной истории России), где располагается одно из мест массовых захоронений репрессированных. Члены делегации возложили цветы к памятному камню «Памяти жертвам войн и репрессий» и на польском военном кладбище. Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова рассказала о работе по увековечиванию памяти репрессированных советских граждан, которая ведется в «Медном», и о приоритетных направлениях развития мемориала. Она отметила, что, в отличие от польского военного кладбища, имена захороненных в Медном советских граждан неизвестны. Это не только репрессированные, но и скончавшиеся от ран в госпиталях во время Великой Отечественной войны. «Остающиеся вопросы говорят о необходимости проведения поисково-эксгумационных работ на территории советских захоронений с привлечением исчерпывающего объема документов», — подчеркнула Великанова.

Что же вызвало возмущение в Польше? Перечислим претензии по версии популярного польского портала Onet. Первое: упоминание в репортаже российского Первого канала того, что данные о более 6000 польских жертв являются «неподтвержденным», в то время как министерство юстиции России «официально» говорит о 200 расстрелянных и 16 опознанных польских офицеров. Второе: вероятно, в Медном будет построен музей или церковь, что сделает «польское военное кладбище незначительным дополнением к российским институциям». Третье: забота о Катыни и Медном «происходит одновременно с тем, что российские власти фактически реабилитируют Сталина и сталинский режим». Четвертое: эта деятельность является элементом «более широкого явления — реваншистской внешней политики, неоимперской пропаганды и неуважения к соседям», а «наши европейские партнеры сейчас все реже слушают польские предупреждения против российского неоимпериализма».

Претензии предъявляются и самим польским властям. Нет сомнений в том, что действия России вызваны «отсутствием приглашения Владимира Путина на церемонию начала Второй мировой войны в Варшаве». Проблема «также может заключаться в том, что президент Польши Анджей Дуда в своей речи в Варшаве заявил, что после войны Польша находилась под «очередной оккупацией — на этот раз советской», а война «в некотором смысле «закончилась» только в 1989 году». Дуда не уточнил, что Польша ставит знак равенства между фашистской Германией и СССР в 1939 году, но не СССР, например, 1960, 1970 или 1980 года. И такая «неточность» воспринимается «не только российскими властями, но и простыми россиянами как оскорбление». Что еще хуже, это «будет использоваться россиянами в Западной Европе, где никто не примет сравнение СССР с нацистской Германией не только в отношении 1960, 1970 и 1980 годов, но даже в отношении 1945 года».

Отметим, что данную позицию пока нельзя назвать официальной. Так, МИД Польши еще не ответил на запрос издания о комментарии. Также следует сказать и о другом. Публикация оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, в ней выдвигаются претензии к российской стороне с перечислением ее предположительных действий (могут случиться, а могут и нет). С другой, критикуется уже имеющая место быть политика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Возможно, что это и являлось главной целью. Поэтому интересно, как дипломатическое ведомство и официальные спикеры PiS станут реагировать. Хотя Польша в настоящее время сама активно проводит эксгумационные работы, а в отношениях с Украиной эта тема выведена даже на уровень межгосударственных отношений. Поэтому что-либо предъявить Москве, которая намерена выяснить, сколько советских воинов и кто именно захоронены в Медном, у Варшавы нет ни юридических, ни моральных прав.

Равно как и говорить, что российская сторона «принижает» статус польских жертв. На днях Медное посетила представительная делегация из Польши. В ее состав вошли высокопоставленные сотрудники полиции, ассоциации «Полицейская семья 1939 года» и Федерации катынских семей, Института национальной памяти Польши, к которым присоединились сотрудники посольства Польши в России. Мессу на польской части кладбища отслужил епископ Юзеф Гуздек, который сказал: «Не забывая о великом вреде, мы хотим сделать еще один шаг к прощению и примирению». Поляки также возложили цветы и у памятного знака на российской части мемориального комплекса. Помимо того, как сообщают тверские издания, в Медном побывала группа старшеклассников из Польши и Тверской области. В понедельник, 2 сентября, для них здесь прошел международный урок мужества. Школьникам рассказывали о подвиге Красной армии, которая освободила от фашизма не только Польшу, но и всю Европу.

Наконец, тем польским комментаторам, которые судят о России по себе, приписывая российскому обществу и властям некую «мстительность» и «обиды» за отказ пригласить президента Путина в Варшаву, хотелось бы напомнить слова главы Российского исторического общества и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сказанные в недавнем интервью «Известиям». Он подчеркнул, что «нет нужды напоминать и о многочисленных отрядах Сопротивления — на борьбу с бесчеловечным врагом поднялись многие жители оккупированных Гитлером государств. В том числе граждане самой Германии, выбравшие путь, продиктованный их совестью, а также героические солдаты Войска польского». Поэтому «желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти. Более того, 9 мая все трудные вопросы сегодняшних международных отношений отойдут на второй план. Россия — не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне».