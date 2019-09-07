Грузия, , 12:20 — REGNUM Митинг против строительства гидроэлектростанции прошел в грузинском селе Лапанкури Телавского муниципалитета, передает 7 сентября телеканал Imedi.

Демонстранты считают, что строительство ГЭС в 7 км от деревни приведет к экологической катастрофе. Жители населенного пункта утверждают, что после реализации проекта возникнут проблемы с ирригационными системами. Демонстранты вышли на дорогу, ведущую к строительной площадке для того, чтобы препятствовать пропуску техники.

Напомним, в апреле 2019 год жители Панкисского ущелья в Грузии устроили митинг против строительства ГЭС, который закончился столкновениями с полицией. Эксперты отмечают, что малые ГЭС мощность около 5 МВт не влияют на окружающую среду.