Киев, , 12:16 — REGNUM Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вместе с другими освобождёнными на Украине готовится к посадке на самолет для вылета в Россию.

Фото Вышинского на фоне спецрейса из России, на котором он с другими освобождёнными на Украине готовится вылететь в Москву, опубликовал 7 сентября телеграмм-канала РИА Новости.

Отметим, ранее о том, что Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву сообщил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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