7 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Очевидно: все то, что накопили в бюджете, теперь будем проедать. Вероятно, правительству придется выделять деньги из бюджета на поддержание спроса. Вот только, судя по авторынку, меры поддержки уже не работают.

Галина Смирнова, , 12:02 — REGNUM Вот и настал момент истины, час «X», так сказать, когда правительству РФ уже не получится перекидывать камни из одного огорода в другой, ни играть статистическими цифрами, выдергивая их из контекста при необходимости обыгрывания той или иной ситуации, ни прикрываться и дальше «лучшим» показателем, именуемым «инфляцией», регулирующим ход событий в экономике стран. Проблемы уже налицо.

Круговорот тьмы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

То, что правительству сейчас кажется только началом, на самом деле население уже ощущает несколько лет подряд. А именно — доходы снижаются, спрос и производство тоже.

Глава Минпромторга назвал основной причиной сокращения продаж новых автомобилей в России — снижение реальных доходов населения. Об этом Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума. Примечательно, что ни роста, ни прежнего уровня продаж автомобилей не вызвали даже меры поддержки российского авторынка — льготное автокредитование и льготный автолизинг, которые министерство продлило с 1 июля этого года, выделив из бюджета 10 миллиардов рублей. Продажи авто в России падают 4 месяца подряд.

Между тем, Росстат впервые с 2017 года зафиксировал месячную дефляцию в России, правда, с оговоркой на сезонный фактор. При этом цены на школьные товары выросли. Понятно, что не потому, что спрос повысился на эти товары, а потому, что спрос этот также сезонный и вынужденный — начался учебный год. А это значит, что семьи с детьми снова будут вынуждены экономить и снижение спроса из-за рост цен, в том числе, на школьные товары скажется на других сферах потребления. Подорожали лекарства, ряд услуг, непродовольственные товары, авиа‑ и железнодорожные билеты.

Что дефляция носит временный характер, ранее указал ЦБ, отмечавший в июне снижение годовой инфляции с 5,1% до 4,7%, замедление которой было вызвано снижением годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ранней уборкой урожая.

Если обратить свой взор на экономику США, бюджет которой по уши в долгах, в отличие от российского профицитного, чем активно хвастаются Минфин и Минэкономразвития РФ, то по словам главы ФРС США Джерома Пауэлла, да, в стране наблюдается снижение инвестиций в развитие бизнеса и объема промышленного производства, в то же время есть заметный рост числа новых рабочих мест и рост заработной платы, которые обеспечили уверенный рост потребления и тем самым обеспечивают умеренные в целом темпы экономического роста.

Напомним, что ФРС выполняет функции центрального банка и реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Одной из главных целей организации является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне.

Чем занимается наш российский ЦБ? Исключительно поддержанием инфляции на низком уровне за счет снижения спроса экономики, который в свою очередь порождает минимальную возможность занятости населения!!! А чем занимается Минфин РФ? Давит налогами и, по сути, толкает экономику в теневой сектор!!! А чем занимается Минэкономразвития? Самопиаром и пиаром ЦБ С Минфином!!! Как говорил Максим Орешкин, реформы, которые были проведены, в том числе, инфляционное таргетирование, новое бюджетное правило, большая программа бюджетной консолидации, переход к плавающему валютному курсу войдут в учебник. Вот только он забыл отметить, учебник должен будет называться — «реформы, приводящие к дефолту» или просто «вредные советы».

При этом Максим Орешкин не дает оптимистичных прогнозов на этот год. Ни рубль, ни нефть, ни, естественно, потребкредитование, ни ВВП не будут расти намеченными темпами, наоборот, показатели снизятся. А прогноз по росту реальных доходов россиян и вовсе сказочный — вместо 1% уже ожидается 0,1%.

Если экспортная деятельность России снижается — такая тенденция наблюдалась и в первом квартале — по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года экспорт вырос всего на 1,4%, тогда как в первом квартале 2018-го по сравнению с тем же периодом 2017-го года он вырос на 23,1%, а по первому полугодию 2019-го и вовсе не достиг 100%, составив к уровню то же периода прошлого года — 96,4%, то за счет чего экономика будет поддерживать свое существование, в то время, когда внутренний спрос снижается?

Очевидно: все то, что накопили в бюджете, теперь будем проедать. Вероятно, правительству придется выделять деньги из бюджета на поддержание спроса. Вот только, судя по авторынку, меры поддержки уже не работают.