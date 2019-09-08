Курган, , 06:00 — REGNUM В Курганской области 8 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 968 избирательных участков. Дан старт самым масштабным выборам в Уральском федеральном округе 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Более 700 тысяч жителей Курганской области наделены правом участвовать в 322 избирательных кампаниях 2019 года. Зауральцы сегодня выберут губернатора региона, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пять глав поселений и депутатов более 300 представительных органов городских и сельских поселений.

На 438 участках обеспечены условия доступности для избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на 862 — подготовлены информационные стенды крупным шрифтом для слабовидящих граждан.

Комплексы по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ) установлены на 62 избирательных участках города Кургана. Охват избирателей областного центра этим оборудованием составляет более 50%. Напомним, КОИБы ведут автоматический подсчет голосов и выдают итоговый протокол участковой избирательной комиссии.

Заявления на голосование по месту нахождения через территориальные и участковые избирательные комиссии и МФЦ подали 6 656 жителей Курганской области. Из них 34 заявления поданы на голосование на цифровых избирательных участках в Москве.

Отметим, что в Зауралье отказались от прямой трансляции хода выборов 8 сентября 2019 года в сети интернет в связи с экономией бюджетных средств. Вместо неё будет вестись запись голосования на видеорегистраторы, которая будет храниться в течение полугода в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, на избирательных участках будут следить за избирательным процессом более двух тысяч наблюдателей от кандидатов.

Безопасность выборов в единый день голосования в Зауралье обеспечат более тысячи полицейских.

Напомним, на выборах губернатора Курганской области зарегистрировано четыре кандидата: Татьяна Майборода от партии «Справедливая Россия», Яков Сидоров от КПРФ, самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин от ЛДПР.

Избирательные участки закроются вечером в 20:00 по местному времени (18:00 мск).