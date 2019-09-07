Москва, , 11:30 — REGNUM Осужденный в России на 20 лет за подготовку терактов на территории республики Крым украинский режиссёр Олег Сенцов, предположительно, находится в числе лиц, которые подготовлены для обмена между Россией и Украиной. Об этом журналистам 7 сентября сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой защищали в суде осужденного украинского режиссёра.

«Александра Кольченко защищала адвокат Светлана Сидоркина. Алексея Чирния защищал адвокат Илья Новиков. Вместе с Сенцовым они, предположительно, в настоящее время на пути к освобождению», — приводит ТАСС слова Павла Чикова.

Напомним, 25 августа 2015 года Олег Сенцов был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Режиссёр создал в Крыму террористическую группу, которая совершила весной 2014 года на территории республики два теракта.