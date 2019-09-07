Киев, , 11:00 — REGNUM Самолет с российскими гражданами, которые были освобождены украинскими властями в рамках договоренностей по обмену, вылетел из украинского аэропорта «Борисполть». Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, самолет вылетел в 10:06 по московскому времени из аэропорта «Борисполь».

Официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что в Россию с Украины в рамках договоренности летят 33 человека, из которых только 12 — граждане России. Также с ними летит руководитель портала РИА Новости Украины Кирлл Вышинский, который был освобожден из-под страи по решению украинского суда.