Москва, , 10:54 — REGNUM Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который в конце августа был освобожден украинским судом из-под стражи, вылетел из Киева в Москву. Об этом сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Кисилев.

«Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением», — сказал Киселев.

Напомним, что против Вышинского было сфабриковано уголовное дело об измене родине (он также являлся гражданином Украины) просто потому, что он честно выполнял свою журналистскую работу.

Никаких реальных обвинений против Вышинского не было и его дело так или иначе развалилось бы в суде, но украинсакий режим все равно держал его в тюрьме.