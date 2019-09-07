В Москве в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы депутатов Московской городской думы VII созыва. Избирательные участки начинают работу в 8:00 по московскому времени, завершится голосование в 20:00. Отдать свой голос за одного из 225 кандидатов смогут избиратели 45 одномандатных округов.

Впервые за долгое время нет кандидатов, выдвинутых крупнейшей партией страны «Единой Россией». Депутаты её фракции в городской думе VI созыва в этот раз участвуют как самовыдвиженцы. Зарегистрированы кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Яблока», «Родины», «Партии роста», «Зелёных» и «Гражданской силы».

Техническая особенность выборов — проведение эксперимента в трёх избирательных округах с электронным голосованием. Чтобы защитить цифровую систему подсчёта голосов от взломов, ключ к ней разделили на семь частей и отдали до дня выборов ответственным хранителям.