Электронное голосование проходит в экспериментальных избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Начала работу горячая линия по электронному голосованию в Мосгордуму
В Москве начала работу телефонная горячая линия по электронному голосованию, сообщает 8 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.
«Задать вопросы об онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму можно по телефону горячей линии:
Президент РФ Владимир Путин 8 сентября проголосует на выборах в Мосгордуму, ранее рассказал СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Проигнорировали: досрочно в Москве проголосовали 0,39% избирателей
В Москве более 28 тыс. человек воспользовались возможностью для досрочного голосования. Об этом 8 сентября сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Московскую городскую думу Алексей Венедиктов.
В Москве начались выборы в Московскую городскую думу
В 8:00 открылись избирательные участки в 45 одномандатных округах Москвы на выборах депутатов Московской городской думы VII созыва.