Тегеран, , 10:37 — REGNUM Исламская Республика Иран намерена использовать центрифуги нового поколения IR-6 для обогащения урана. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Он рассказал, что 6 сентября был введен в строй блок из 20 центрифуг IR-6. В ближайшее время будет запущен блок ещё из 30 центрифуг IR-6.

Кроме того Камальванди заявил, что Тегеран отказывается от соблюдения ограничений на исследовательскую деятельность в рамках ядерной сделки.

Напомним, что Иран заявил о поэтапном сокращении выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки, так как США вышли из соглашения в одностороннем порядке.

Камальванди объявил уже о третьем этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.