Луганск, , 10:24 — REGNUM Украинские силовики собираются дооборудовать позиции на участке разведения сил и средств на линии фронта у населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Напомним, что соглашение о разведении противоборствующих сил на линии фронта в Донбассе было подписано в рамках контактной группы в Минске ещё в 2016 году.

Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское был осуществлен ещё в том же 2016 году. А вот отвод сил в районе Станицы Луганская затянулся до 2019 года.

Военные Донецкой и Луганской Народных Республик неоднократно сообщали, что украинские боевики постоянно предпринимают попытки продвинутся вглубь участков разведения сил, в частности, в районе Петровского и Золотого.

По данным Народной милиции ЛНР, боевики вооруженных сил Украины проводят работы по дооборудованию своих позиций на участке разведения сил в районе Золотого, рядом с железнодорожным переездом.

Представители ЛНР подчеркнули, что это является грубейшим нарушением достигнутых ранее договоренностей. Более того, выяснилось, что в районе Золотого украинская сторона концентрирует бронетехнику.