Тегеран, , 10:24 — REGNUM Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Организации атомной энергии Ирана.

Как сообщил представитель организации Берхуз Камалванди, Иран собирается задействовать для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе (СВПД).

Кроме того, Камалванди добавил, что Иран больше не будет соблюдать ограничения на исследовательскую деятельность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иран намерен повысить степень обогащения урана до 20%. При этом в Иране отметили, что если Европа будет медлить с исполнением своих обязательств по поставкам Иранской республике 20%-ного урана, то Иран самостоятельно займётся обогащением урана до нужных объёмов.

При этом правительство Ирана настроено весьма решительно в предъявлении требований по соблюдению своих прав в рамках договора по СВДП.

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