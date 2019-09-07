Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Грузии необходимо выстраивать прямой диалог с Москвой, Цхинвалом и Сухумом. Об этом 7 сентября заявила представитель «Альянса патриотов и Социал-демократов» Ада Маршания на собрании фракции, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По её мнению, эффективный формат диалога демонстрировали заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе. Однако этого диалога не достаточно, считает депутат.

«Нам нужен диалог с Москвой, с Кремлем, с абхазами и осетинами. Прямой диалог с абхазами и осетинами без Кремля, без поддержки Москвы не состоится, это горькая реальность», — добавила Маршания.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария и кандидаты в министры выступают в парламенте страны в формате встречи с фракциями.