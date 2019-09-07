Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на критику в её адрес в связи с помилованием убийцы полицейского, передает «Первый канал грузинского телевидения».

«Я хочу вновь подтвердить свое уважение им (полицейским — примечание ИА REGNUM) и пообещать им, что не допущу, чтобы отношение главы государства к одной из опор государства, институту полиции, было под вопросом», — заявила президент.

Он отметила, что акт помилования был совершенно искренним и под её ответственность. Зурабишвили добавила, что с целью недопущения рассогласования в будущем планируется улучшить право использования помилования.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 38 заключенных в честь православного праздника Успения Богородицы. Помилование убийцы полицейского вызвало широкий общественный резонанс.

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