Эрфурт, Германия, , 09:36 — REGNUM Введённые Россией в ответ на санкции Евросоюза ограничительные меры наносят экономике Германии серьезный вред. Об этом 7 сентября в интервью газете Rheinische Post заявил глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле ФРГ Тюрингия Майк Моринг.

«Нас не так затрагивают санкции, введенные ЕС против России. Наибольший ущерб наносят санкции Москвы, особенно в сельском хозяйстве», — сказал политик.

Также Мортинг отметил, что жители восточной части Германии выступают за нормализацию отношений двух государств, так как здесь связи с Россией являются более тесными, нежели в западной части страны.

Кроме этого, он заявил о необходимости поддерживать диалог между Россией и Германией.

Напомним, ранее, в июне текущего года, о необходимости сотрудничества и поддерживания хороших отношений с Россией заявила глава правящей в ФРГ партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.