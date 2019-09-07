7 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Мира Гасанова, , 09:30 — REGNUM



Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Патрушев провел консультации в Баку

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на этой неделе совершил визит в Баку. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности, вопросы экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Патрушев также провел российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарём Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран. В повестку визита входило обсуждение вопросов сотрудничества в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Особое внимание на переговорах было уделено совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной безопасности. В ходе встречи секретарь Совбеза России отметил важность развития военно-технического сотрудничества с Азербайджаном.

Турецкие F-16 в небе над Баку

Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2019 военно-воздушных сил двух стран. Как сообщило министерство обороны, в учениях, которые пройдут с 2-го по 16-е сентября, принимают участие до 30-ти авиационных средств, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W. В ходе учений будут выполняться задачи по планированию совместной деятельности авиационных средств военно-воздушных сил Азербайджана, военно-воздушных сил, военно-морских сил и сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

В Баку прошли военные учения Азербайджана, Турции и Грузии

2 сентября в Баку с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии стартовало командно-штабное учение Eternity-2019 с компьютерной поддержкой, сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана. В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей и будет проводиться как в центре военных игр вооруженных сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов. Участники командно-штабных учений Eternity-2019 выполнили задачи в полевых условиях, были практически отработаны вопросы взаимодействия по совместному обеспечению безопасности нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровода Баку — Тбилиси — Эрзерум, в том числе железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, а также противодействию возможным провокациям террористических групп и ликвидации их последствий. Учение завершилось 6 сентября.

Докладчик ПАСЕ по политзаключенным в Баку

В Баку с визитом прибыла докладчик ПАСЕ по политическим заключенным в Азербайджане Сунна Торхильдур Эварсдоттир. Как сообщает АПА, докладчик будет находиться в Баку 5−7 сентября. Запланированы встречи Эварсдоттир с членами Милли Меджлиса, представителями министерства юстиции, Верховного суда, генеральной прокуратуры и администрации президента. Сунна Торхильдур Эварсдоттир также проведет встречи с представителями гражданского общества.

Главы спецслужб тюркских стран у Ильхама Алиева

В Баку с пятого по седьмое сентября проходит заседание конференции органов спецслужб тюркоязычных государств, сообщает АЗЕРТАДЖ. Предыдущее XXI заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств состоялось 14 ноября в столице Кыргызстана — Бишкеке. Президент Алиев адресовал участникам заседания обращение-приветствие, в котором отметил важность своевременного выявления и предотвращения опасных угроз миру и стабильности для обеспечения национальных интересов и устойчивого развития всех государств, и необходимость координации действий всех стран мира для устранения угроз регионального и глобального характера, пресечения экстремизма, терроризма и сепаратизма, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и деятельности транснациональных организованных преступных групп. А 6 сентября Алиев принял руководителей органов специальных служб тюркоязычных государств. Глава государства выразил удовлетворение проведением в Баку очередного заседания Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств. Выступившие на встрече гости подчеркнули, что это мероприятие внесет вклад в дело дальнейшего расширения связей и тесного сотрудничества между соответствующими структурами тюркоязычных стран.

Ситуация в Карабахе в повестке Генассамблеи ООН

Проект резолюции «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана» включен в повестку дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в пятницу сайт организации. «Эта резолюция, которая не рассматривалась Генеральной Ассамблеей на 73-й сессии, остается в повестке дня нынешней сессии», — говорится в информации. Окончательное решение о включении в проект повестки 74-й сессии зависит от предполагаемых действий, которые Ассамблея может предпринять по этому вопросу. 74-я сессия ГА ООН будет созвана в Нью-Йорке 17 сентября 2019 года.

Театр Вахтангова привез в Баку «Евгения Онегина»

В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку начались большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, сообщает Trend Life. Коллектив представил три спектакля — в постановке Римаса Туминаса «Евгений Онегин» (1 — 3 сентября) на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка «Крик лангусты» (3 сентября) и «Медея» (4 сентября) — на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др. Спектакли будут проходить на русском языке с азербайджанскими субтитрами. Фестиваль M.A.P. — аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) — сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

В Баку разрушен памятник эпохи Ширваншахов

В поселке Зиря при помощи тяжелой техники разрушен мавзолей эпохи Ширваншахов. Об этом сообщил в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов. По его словам соответствующие государственные структуры уже уведомлены об этом. «На основании поступившей информации о разрушении памятника «стоянка на зимовье», называемого в исторических источниках «Келезаг» в административно-территориальном округе поселка Зиря Хазарского района, на территории представительства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, наши сотрудники произвели осмотр местности. Было установлено, что кладбище и мавзолей эпохи Ширваншахов на территории стоянки, разрушены тяжелой техникой. Исполнительная власть Хазарского района уведомлена о случившемся. После сбора необходимой информации, мы обратимся в правоохранительные органы», — сказал Гусейнов. Он добавил, что памятник, согласно решению кабинета министров от второго августа 2001 года, находится в списке охраняемых государством исторических и культурных памятников местного значения.