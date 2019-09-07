Москва, , 09:30 — REGNUM Из столичного следственного изолятора «Лефортово» выдвинулись автобусы с гражданами Украины, которые должны быть обменены на граждан России, захваченных украинскими властями в разное время. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает телеканал «Россия 24».

Сообщается, что несколько автобусов, в которых, предположительно, находятся граждане Украины, предназначенные для обмена на граждан России, выдвинулись из СИЗО «Лефортово» и едут в один изх аэропортов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце лета 2019 года руководство России и Украины начало активно прорабатывать вопрос обмена заключенными между двумя странами.

Подготовка к обмену идет непросто и ранее уже неоднократно поступала информация о якобы готовности сторон к обмену, но процедура откладывалась.

По неподтвержденным данным, обмен может состоятся уже сегодня, 7 сентября.