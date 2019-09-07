Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Акция протеста абитуриентов, не поступивших в грузинские вузы, прошла у здания министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, сообщает 6 сентября издание «Новости-Грузия».

Отмечается, что около 600 абитуриентов вышли на акцию под лозунгом «Не отбирайте у двух процентов абитуриентов право стать студентами». В демонстрации приняли участие выпускники, которые преодолели проходной балл, но не поступили из-за высокой конкуренции по выбранным специальностям.

Организатором акции стал адвокат Давид Беставашвили. По его инициативе также была собрана 3 тыс. подписей граждан, которые направлены в правительство и парламент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в высшие учебные заведения Грузии после сдачи единых национальных экзаменов поступили 28 740 абитуриентов или 71% от общего числа выпускников, зарегистрированных на экзамене.

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