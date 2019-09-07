Тегеран, , 08:50 — REGNUM Спутниковые снимки, на которых, якобы, запечатлён отпущенный властями Гибралтара иранский танкер Adrian Darya 1, стоящий в порту Сирии, опубликовало 6 сентября агентство Associated Press.

По данным агентства, судно пришвартовано в четырёх километрах от берега в порту Тартус. При этом уточняется, что снимки были предоставлены американской компанией Maxar Technologies.

Ранее новостной портал Middle East Eye сообщил о разгрузке танкером находившейся на его борту нефти в порту Сирии. В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что Соединенные Штаты не станут смягчать санкции в отношении Ирана, пока Тегеран не перестанет лгать и помогать террористам.

Власти Гибралтара задержали иранский танкер Adrian Darya 1 4 июля в связи с подозрением, что груз танкера предназначен для Сирии и доставляется туда в нарушение санкций, введённых Евросоюзом в отношении Башара Асада.

18 августа танкер был освобождён Гибралтаром, несмотря на протесты США. При этом суд получил письменные гарантии о том, что судно не войдёт ни в один из портов стран, подвергшихся санкциям Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану, связался с капитаном танкера Adrian Darya 1 и предложил ему крупную сумму денег за то, что капитан приведёт судно в порт любой страны, где оно может быть конфисковано.

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